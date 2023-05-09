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لبنان

كمين محكم لشعبة المعلومات في الضاحية.. وتوقيف افراد من عصابة خطيرة

Lebanon 24
09-05-2023 | 03:19
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات السرقة والسلب، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الشعبة، رصدت نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سلب وسرقة في مناطق جبل لبنان وإطلاق النار على ضحاياهم واصابتهم.
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على أثر ذلك، كلفت القطعات المختصة في الشعبة المباشرة بإجراءاتها لتحديد هوية أفراد العصابة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت إلى تحديد هوية أفراد العصابة، ومن بينهم كل من:
- ح. م. (مواليد عام 2003، لبناني)
- ص. ط. (مواليد عام 2001، لبناني)
بتاريخ 26-4-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات الشّعبة كمينًا محكمًا في محلّة الأجنحة الخمسة – الضّاحية الجنوبيّة، حيث أوقفتهما على متن دراجة آلية لون أبيض، تم ضبطها. وبتفتيشهما والدراجة عُثِرَ بحوزتهما على مسدس حربي وكميّة من المخدّرات ومبلغ مالي.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما، بالاشتراك مع آخرين، على تنفيذ العديد من عمليات السلّب والسّرقة مستخدمَين الدراجة التي أوقفا على متنها، وأنّهما قاما، سابقا، بإطلاق النار على أحد الأشخاص وإصابته بقدمه أثناء عملية سلبه، كما اعترفا بترويج وتعاطي المخدّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
 
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