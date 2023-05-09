طقس الأيام المقبلة.. غبار وارتفاع في الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تترافق مع ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.وجاء في النشرة الاتي :- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء ، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها مصر يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و ظهور غبار في الاجواء.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و المناطق الساحلية الجنوبية، ودون تعديل في المناطق الساحلية التي تقع في القسم الشمالي و الوسطي من البلاد ، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تترافق مع ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة و ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.