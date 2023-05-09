Advertisement

لبنان

طقس الأيام المقبلة.. غبار وارتفاع في الحرارة

Lebanon 24
09-05-2023 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1064776-638192283982448519.jpeg
Doc-P-1064776-638192283982448519.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تترافق مع ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي :

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء ، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها مصر يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة و ظهور غبار في الاجواء.

ملاحظة: معدل  درجات الحرارة  لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل و المناطق الساحلية الجنوبية، ودون تعديل في المناطق الساحلية التي تقع في القسم الشمالي و الوسطي من البلاد ، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تترافق مع ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.

الخميس:  غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي و ملحوظ في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة و ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.

الجمعة:  غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:50 | 2023-05-09
06:00 | 2023-05-09
05:00 | 2023-05-09
08:15 | 2023-05-09
08:12 | 2023-05-09
07:54 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website