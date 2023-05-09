السنيورة عرض الاوضاع مع السفير بخاري

استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس قبل ظهر اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.