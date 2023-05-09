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لبنان

السنيورة عرض الاوضاع مع السفير بخاري

Lebanon 24
09-05-2023 | 04:31
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 استقبل الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس قبل ظهر اليوم، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.
 
وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.
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