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لبنان

"أبراج آيلة للسقوط"... بيان جديد من مؤسسة كهرباء لبنان

Lebanon 24
09-05-2023 | 04:44
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اصدرت مؤسسة كهرباء لبنان البيان الاتي:"عطفا على بيانات السابقة والعديدة بخصوص استمرار تعرض زوايا التشبيك الحديدية الداعمة لأبراج التوتر العالي في مناطق عدة للسرقة، وآخرها في خراج بلدة مقنعة - قضاء بعلبك حيث أدت هذه التعديات الى سقوط خمسة أبراج توتر عالي 220 ك.ف مما أدى الى خروج خط بعلبك - ديرنبوح كليا من الخدمة، مما ترك منطقة البقاع الشمالي عرضة للانقطاع الشامل من التيار الكهربائي. وبتاريخ 05-05-2023، وأثناء قيام فرق المؤسسة بالكشف الدوري على مسارات خطوط النقل في الشمال، تبين حصول تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وتحديدا الأبراج الرقم  84 و85 من خط بصاليم - ديرنبوح 150 ك.ف. والبرج الرقم 45 من خط بصاليم – بحصاص 220 ك.ف. في بلدة وطى فارس قضاء الكورة".
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واعلن البيان ان "هذه الأبراج باتت آيلة للسقوط، وتعمل فرق الصيانة التابعة للمؤسسة منذ الفجر لمحاولة إنقاذها من السقوط ، الأمر الذي سيؤدي في حال سقوطها الى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من محافظتي الشمال وجبل لبنان، والأخطر هو عزل معمل دير عمار عن الشبكة بشكل شبه كلي وبالتالي انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية كون مساهمة معمل دير عمار أساسية في الانتاج الكهربائي حاليا. وناشدت مؤسسة الكهرباء البلديات والمحافظين والقوى الأمنية التقصي عن هذه السرقات وتوقيف الجناة ووقف هذا المسلسل المأسوي المستمر بشكل دوري وممنهج منذ نحو سنتين ونيف".

وختم:"وعليه نطالب القوى الأمنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع المجرمين وسوقهم للعدالة لخطورة وفداحة الأضرار التي تسببوا بها، والتي تأثيرها سيطاول اللبنانيين في المناطق كافة، ونعيد ونكرر أن إمكانيات المؤسسة المادية بالعملة الصعبة (Fresh Dollars) لإعادة تاهيل هذه الأبراج  وتصليحها ، وإعادة بناء الابراج المنهارة منها محدودة جدا وتتطلب وقتا طويلا في ظل الظروف الراهنة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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