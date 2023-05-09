الجيش نعى العميد الركن المتقاعد شادي المعلم

نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد شادي المعلم، الذي توفي بتاريخ 8 / 5 / 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"من مواليد: 22 / 11 / 1953 - شحيم - الشوف.

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تطوّع في الجيش بتاريخ 13 / 11 / 1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 / 8 / 1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1 / 1 / 2002.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج. متأهل وله ثلاثة أولاد.

نُقل الجثمان بتاريخ 9 / 5 / 2023 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة جبل سويد ــــ شحيم ـــــ حي النهر، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه بعد صلاة العصر.



تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 10 و11 / 5 / 2023 في منزله الكائن في شحيم ـــــ النهر، أو عبر الإتصال على رقم العميد الطبيب المتقاعد اسامه المعلم: 70/111419".