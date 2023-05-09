بوصعب: نحاول إيجاد طريقة لجمع مختلف الأفرقاء وعلينا كلبنانيين إلتقاط الفُرص

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنَّ "مبادرته التي يقوم بها هي على مراحل"، موضحاً أن "المرحلة الأولى تنتهي اليوم والتقييم يحصلُ بعدها والهدف منها تحريك الركود القائم".

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كلامُ بوصعب جاءَ من عين التينة إثر زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قال: "اتفقتُ مع دولة الرّئيس على الخطوات المقبلة بالنسبة للملف الرئاسي وسأستمرُّ بجولاتي على النواب. لمستُ من بري تمسّكه بموقفه وبعد رفض الحوار نحاول إيجاد طريقة للذهاب باتجاه جديد لجمع الأفرقاء".

ورأى بوصعب أنّ "المنطقة والإقليم في تغيّر مستمر"، مؤكداً أن "الإستقرار في المنطقة قادم وعلينا كلبنانيين التقاط الفرص، وهذا ما يُمكن أن يخلّصنا من الفراغ القاتل".

مع هذا، فقد اعتبر بوصعب أن "الخطوات التي يتم القيام بها مقبولة"، وقال: "لدينا لقاء مع النائب تيمور جنبلاط ومع بعض نواب التغيير اليوم لاستكمال المرحلة الأولى من هذه المبادرة".