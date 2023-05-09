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لبنان

بُشرى من وزير الطاقة عن "الغاز" في لبنان.. ماذا سنشهد في أيلول؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:03
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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من الإمارات العربية المتحد، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن الغاز قبالة الساحل اللبناني خلال شهر أيلول المُقبل.
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كلام فياض جاء خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للمرافق الذي يُقام في أبوظبي، إذ قال إنه في نهاية العام الجاري، ستتم معرفة ما إذا كانت هناك اكتشافات غازيّة في الحقول التي ستخضع للتنقيب.
 
وخلال تصريحه، لفت فياض إلى أنه "ثمة العديد من الأسباب التي تدعو للتفاؤل بعدما عبر الرئيسان التنفيذيان لشركتي توتال إنرجيز وإيني عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم 9 التابعة للبنان".
 
 
 
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