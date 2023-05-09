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لبنان

داخل محل تجاري... أطلق النار عليه!

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً أطلق النار على آخر، داخل محل تجاري، في أنفه، وأصابه في قدميه.
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أنفه

إطلاق نار

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