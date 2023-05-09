Advertisement

لبنان

بري استنكر المجزرة الإسرائيلية في غزّة.. ماذا قال؟

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1064832-638192374056198990.jpg
Doc-P-1064832-638192374056198990.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري المجزرة الذي نفذتها قوات الإحتلال الإسرائيلي فجراً في قطاع غزة والتي أدت الى إستشهاد أكثر من 14 شهيداً بينهم نساء وأطفال وسقوط اكثر من 20 جريحاً.
وقال الرئيس بري في بيان: "ما حصل فجراً في قطاع غزة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان المستويين الأمني والسياسي في الكيان الاسرائيلي يمثلان أنموذجا متقدماً لإرهاب الدولة المنظم وهما من خلال هذه المجزرة التي ارتكبت في لحظة سياسية تتجه فيها المنطقة العربية نحو لم الشمل العربي وصياغة جديدة لوحدة الموقف العربي حيال ثوابت الأمة وفي مقدمها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف  إنما يعبر عن المأزق الذي يتخبط به الكيان الاسرائيلي".
Advertisement
وختم  بري: "أحر التعازي والتبريك لفلسطين لمقاوميها لحركة الجهاد الإسلامي، ويبقى الخيار سواعد المقاومين وبأسهم هي اللغة التي يفهمها العدو الاسرائيلي".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-09
12:25 | 2023-05-09
12:15 | 2023-05-09
12:09 | 2023-05-09
11:46 | 2023-05-09
11:43 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website