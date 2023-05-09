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لبنان

مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة

Lebanon 24
09-05-2023 | 07:08
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 عقد مزارعو البطاطا في عكار اجتماعا في سوق الخضار، بعد التجمع في السوق بمشاركة هيئات وجمعيات ونقابات زراعية ومزارعين  للتعبير عن استنكارهم لما وصلت اليه الأمور الكارثية التي حلت بالمزارعين.
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واتفق المجتمعون على  "الإستمرار في وقف جني محاصيل البطاطا حتى نهار الجمعة المقبل، الطلب من جميع المزارعين عدم بيع اي منتج من البطاطا لأي تاجر إلا بسعر يتراوح مابين 22000 ليرة لبنانية حتى 25000 ليرة  من الارض وذلك حفاظا على المزارع والمستهلك على حد سواء،  الطلب من جميع التجار والمزارعين ووكلاء الورش الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه، والطلب من جميع المعنيين في وزارة الزراعة والحكومة اللبنانية الإيعاز للسلطات الأمنية من جمارك وجيش وسلطات امنية التشدد في مراقبة الحدود البرية ومنع التهريب، الطلب من جميع المزارعين تنظيم قلع البطاطا وعدم اغراق السوق حتى لاتتأثر مصالح المزارعين سلبيا".
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