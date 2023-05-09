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لبنان

الراعي عرض آخر المستجدات مع السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
09-05-2023 | 07:00
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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، النائب السابق الدكتور وليد خوري في زيارة تم خلالها البحث في عدد من القضايا الوطنية وابرزها موضوع الشغور الرئاسي.
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وكان تشديد على "ان الوعي الوطني يجب ان يطغى على كل المعنيين في هذا الملف فيغلبوا المصلحة العامة وخير لبنان واللبنانيين على مصالحهم الخاصة، وحساباتهم الضيقة التي تمعن في اغراق لبنان في المزيد من الأزمات".
 
ثم التقى الراعي الوزير السابق ناجي البستاني، الذي امل في ان "تكون هناك بارقة امل قريبة على صعيد حلحلة العقد في لبنان ولا سيما عقدة الشغور الرئاسي".
وظهراً استقبل البطريرك السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وكان عرض لآخر المستجدات على الساحة المحلية.
ومن زوار الصرح البطريركي جوزيف رعيدي ثم وفد من الرهبانية اللبنانية المارونية برئاسة الأباتي هادي محفوظ ضمّ الآباء الجدد في الرهبنة.
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