فرق الإسعاف هرعت إلى المكان... جرحى في حادث سير على أوتوستراد القلمون

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنقلاب "بيك اب" على أوتوستراد القلمون، أمام محطة الشيخ.



وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان، بعد ورود معلومات عن سقوط جريحين، وعملت على إسعاف أحدهما ميدانياً، فيما تمّ نقل الاصابة الثانية الى مستشفى طرابلس الحكومي.

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