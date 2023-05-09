وزير الدفاع تناول حقوق العسكريين مع رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب رازي الحاج، وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد.

وبحث الوزير سليم مع الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي في آخر المستجدات السياسية والإجتماعية.

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وعرض وزير الدفاع مع رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة اللواء الركن نقولا مزهر، ما يختص بحقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد.

وقد وعد الوزير سليم بمتابعة هذا الموضوع لمعالجة الغبن اللاحق بالعسكريين المتقاعدين في بعض نواحي احتساب الإضافات على مداخيلهم الشهرية.



