الجيش دهم منزل مطلوب في الشمال.. وهذا ما جرى ضبطه (صورة)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏"بتاريخ 9 / 5 /2023، دهمت قوة من الجيش منزل المطلوب (ر.ا.) في منطقة القلمون – الشمال، حيث أوقفته وضبطت داخل منزله بندقية كلاشنكوف ومسدساً حربياً وكمية من الذخيرة والأعتدة العسكرية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".‏