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لبنان

لجنة الزراعة والسياحة إطلعت من نصار على واقع القطاع

Lebanon 24
09-05-2023 | 07:49
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عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ومقرر اللجنة النائب أديب عبد المسيح، والنواب: رامي أبو حمدان، جيمي جبور، وضاح الصادق وطه ناجي.
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واستمعت اللجنة الى الوزير نصار حول واقع القطاع السياحي الذي اشار الى أن "الوزارة بصدد نشر روزنامة للعام 2023 على موقعها الالكتروني وتزويد الإعلام بها"، وقال: "الوزارة بصدد إعداد خريطة رقمية لمواقع بيوت الضيافة".
وخلال تطرق اللجنة الى موضوع الأسعار، أبلغها الوزير نصار بأنه أصدر تعميما على المؤسسات السياحية، "يقضي بوضع لوائح الأسعار على مداخلها بشكل واضح"، واطلعها على جولته التي قام بها في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى ما يتطلبه من تحسينات ومواكبة للتقنيات الحديثة. (الوكالة الوطنية)
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