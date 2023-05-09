علامة وبقرادونيان استقبلا السفير الاردني.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة ومقررها النائب آغوب بقرادونيان، سفير المملكة الاردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.

Advertisement

وتناول المجتعون العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات انطلاقا من الثوابت والحاجات التي تصب في مصلحتهما.وناقش المجتمعون أيضا مندرجات مؤتمر عمان الذي استضافته المملكة في الأسبوع الفائت.