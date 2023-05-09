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لبنان

علامة وبقرادونيان استقبلا السفير الاردني.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
09-05-2023 | 07:52
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استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب الدكتور فادي علامة ومقررها النائب آغوب بقرادونيان، سفير المملكة الاردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.
 
 
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 وتناول المجتعون العلاقات المشتركة بين البلدين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات انطلاقا من الثوابت والحاجات التي تصب في مصلحتهما.
 
وناقش المجتمعون أيضا مندرجات مؤتمر عمان الذي استضافته المملكة في الأسبوع الفائت.
 
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