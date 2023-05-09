كلاس جال في منشاتي طرابلس لكرة القدم: سنطلق مرحلة تأهيل المرافق الرياضية

جال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس في منشاتي طرابلس لكرة القدم، على رأس وفد من الوزارة، يرافقه رئيس قطاع الشباب في تيار العزم ماهر ضناوي ورئيس نادي طرابلس ظافر كبارة ومديرة منشآت الملعب الاولمبي والقاعة المغلقة في الميناء نسرين الزين مرحبا.

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وفور وصوله الى طرابلس تلقى اتصالا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ابدى اهتمامه بزيارة كلاس الى المدينة.



وقال كلاس: "بتوجيهات من دولة الرئيس واهتمام مجلس الإدارة سنطلق مرحلة تأهيل المرافق الرياضية في بيروت وايضا في طرابلس، وذلك من خلال مساعدة بعض الأندية ووضع دفاتر الشروط سريعا ، وضمن إهتمام موحد لطرابلس والمدينة الرياضية، وقد تلقيت من دولة الرئيس متابعة مباشرة واهتماما متقدما وتلقيت ما يمكن القول عنه انه اكثر من إهتمام، ونحن لها ".



وتابع: "نقوم بجولة كما تعلمون ومررنا على منشآت ثمار جبيل والهدف السعي لإعادة كل منشآت رياضية الى دورها ، وذلك على الرغم من التكلفة المتوجب تسديدها، ونحن الان نعمل مع المنظمات الشبابية التطوعية لتأهيل المدينة الكشفية وان شاء الله سينسحب ذلك على طرابلس".





وردا على سؤال عن الاجتماع التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة مع الوزراء قال: "كانت جلسة تشاورية ارادها دولة رئيس الحكومة باندفاع منه ليتحمل الكل مسؤوليتهم، وقال دولة الرئيس لا اريد ان اتحمل المسؤولية وحدي وأنا لا أسعى للتحكم فالمسؤولية بالنسبة لي خدمة لا سلطة، هذا شعار دولة الرئيس امس ودائما بأن مسؤوليته ومسؤولية الوزراء الذين يشاركون هية تأدية الخدمة الوطنية، وقد تمنى دولة الرئيس ان تجري الانتخابات غدا ، وان يصار الى تشكيل حكومة جديدة ، ولكن إذا لم يحصل ذلك الى ما سيؤول اليه وضع البلد إقتصاديا وإداريا وامنيا؟".



وقال: "طبعا حظي ملف النزوح السوري بحيز أساسي من المداولات وقد اطلعنا دولة الرئيس ووزير الخارجية على طبيعة المداولات مع رؤساء الوفود والسفراء الذين قاموا يزيارتهما، ولأول مرة هناك موقف لبناني موحد حول قضية وجودية كقضية النزوح ".



وسئل هل يمكننا ان نتوقع في حال عقد جلسة حكومية قريبا ان يشارك فيها عدد اكبر من الوزراء، فأجاب كلاس: "انا اتوقع ذلك ولكن حتى الآن ليس هناك من جلسة قريبة ، سيعقد دولة الرئيس جلسة تشاورية جديدة في الثاني والعشرين من الجاري، وامس شعر الجميع أن تبادل الأفكار في مثل هذه اللقاءات وتحمل المسؤوليات جماعة يكون أفضل للبنان وللجميع".



وعند سؤاله عما اذا وزراء التيار الوطني الحر سيشاركون في الجلسة المقبلة للحكومة، قال: "كانوا موجودين بالأمس ودولة الرئيس شدد على انه لا يطلب تغيير القرار السياسي لكنه يطلب ان يتحمل الجميع المسؤولية".







وعن واقع ملعب طرابلس الاولمبي المتردي قال:" انا هنا مع المدير العامل لمؤسسة وسيطلع مجلس الإدارة على الموضوع للاسراع بانقاذ هذا الوضع الكارثي سواء في المدينة الرياضية او هنا في طرابلس وفي كل منشات وهذه لم تعد كما ينبغي والمكان هنا لا يليق بطرابلس ولا تليق المدينة الرياضية بلبنان ،وهنا ثمة مسؤولية جامعة وصحيح ان الأموال غير متوافرة ولكن هناك الكثير من الجهات التي تبدي استعدادها للاستثمار في هذا الموضوع من ضمن دفتر الشروط وقانون الشراء العام سيتم وضع دفتر شروط للاستثمار ".



وعن طبيعة المساعدات الإستثمارية لفت كلاس إلى "توافر مؤسسات تقدم هبات اولها ما ستقدمه البحرين وهو دعم انشائي لا مادي". (الوكالة الوطنية)