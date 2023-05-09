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لبنان

فرعية لجنة الاشغال استمعت الى مشاكل قطاع النقل البري

Lebanon 24
09-05-2023 | 08:12
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والمكلفة مناقشة موضوع قانون السير وصيانة الطرق جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب احمد الخير وحضور الاعضاء المعنيين بقطاع النقل.
بعد الجلسة، قال الخير: "اجتماعنا اليوم في اللجنة الفرعية كان في حضور جميع ممثلي الوزارات المعنية والنقابات في قطاع النقل ورئيس الاتحاد العمالي العام".
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واضاف: "الموضوع هو معالجة المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل البري من شاحنات وسيارات نقل عمومية. استمعنا الى اراء الجميع من النقابات والوزارات المختصة، وسنرفع توصيات الى لجنة الاشغال الاساسية".
 
 
وتابع: "هناك بنود اساسية سننطلق منها وهي ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية، اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع السائقين الاجانب، اسراع الحكومة بوضع خطة لتنظيم قطاع النقل، الاسراع باعادة المعاينة الميكانيكية نظرا لارتباطها بالسلامة العامة وتنظيم قطاع النقل".
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