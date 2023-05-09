قوى الامن تشارك في "طواف للدراجات الهوائية"

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

" ضمن إطار التّعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتماهى مع مبادئ الشرطة المجتمعية، شاركت قوى الأمن الدّاخلي، بتاريخ 07-05-2023، في "طواف للدراجات الهوائية" الذي نظّمته مؤسسة "Lebanon By Bike" بالتنسيق مع السّفارة البريطانية في لبنان وجمعية "أحلى فوضى" ومؤسسة "دار المشرق للنشر"، وذلك إحياءً لذكرى الشّابة البريطانية ربيكا دايكس. وقد شارك في الطّواف عددٌ من الضباط والعناصر، بحضور السفير البريطاني في لبنان السّيّد "هاميش كاول"، السفيرة الأميركية في لبنان السّيدة "دوروثي شيا"، ممثل عن السفارة الهولندية في لبنان، وزير البيئة السّيّد ناصر ياسين، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبّود، ووالدة الشّابة "ربيكا" السّيّدة "جاين دايكس".

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كذلك، سُجّلت مشاركة أيضًا لعددٍ من عناصر الدّرّاجات الهوائية في وحدة شرطة بيروت لجهة مواكبة مسار الطواف والمشاركة فيه أيضاً. كما وكان لقوى الأمن الداخلي مساحة مخصّصة لها، قام من خلالها عناصر من شعبة العلاقات العامّة بمهام توعوية حول عدّة مواضيع، منها التحرّش الجنسي، وحماية الأطفال، والجرائم الإلكترونية (cyber crime)، وجرائم الابتزاز وغيرها.. إضافةً إلى قيامهم بتوزيع منشورات متعدّدة المواضيع، تُحذّر من بعض الجرائم".