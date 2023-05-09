Advertisement

لبنان

لسالكي طريق عام وادي الجماجم - بسكنتا... إليكم هذا الخبر المهمّ من قوى الأمن

Lebanon 24
09-05-2023 | 08:33
A-
A+
Doc-P-1064872-638192433370497068.jpg
Doc-P-1064872-638192433370497068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة البــــــلاغ التالـــــي:

بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع المرور على طريق عام وادي الجماجم – بسكنتا، يوميّاً من السّاعة 9:15 لغاية السّاعة 12:45، اعتباراً من تاريخ 8-5-2023 ولمدّة ثلاثة أشهر، باستثناء أيّام الأحاد والعطل والأعياد الرسميّة، وذلك بسبب أعمال توسعة الطريق التي تنفّذها إحدى الشركات المتعهّدة.
Advertisement

كذلك، سيتم تحويل السير، خلال فترة منع المرور، إلى الطرقات البديلة التالية:

عين القبو – كفرعقاب – زبوغا – دير شمرا – أبو ميزان – بكفيا.
بسكنتا – صنين – زعرور – المروج – ضهور الشوير.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2023-05-09
12:25 | 2023-05-09
12:15 | 2023-05-09
12:09 | 2023-05-09
11:46 | 2023-05-09
11:43 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website