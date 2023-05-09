نقابة مزارعي التبغ والتنباك شمالا ردا على وهاب: معلوماتك ليست صحيحة

أشارت نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال برئاسة عبد الحميد سقر الى انه "في الوقت الذي تنهار المؤسسات العامة والخاصة في لبنان، تبقى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، المؤسسة الأولى والوحيدة في النزاهة والشفافية بخاصة أنها المؤسسة الوحيدة الرابحة في هذه الأيام والتي يدخل من خلالها عشرات، بل مئات الملايين من الدولارات الى خزينة الدولة وذلك كله بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للمدير العام الأستاذ ناصيف سقلاوي".
وقالت النقابة في بيان ان "التغريدات غير المسؤولة للسيد وئام وهاب في حق الإدارة ومديرها العام، ماهي إلا كلام ينطوي على بعض المعلومات غير الدقيقة او غير الصحيحة على الإطلاق ( هذا إن كان لديه معلومات )".
وأضافت: "هل يعلم السيد وهاب أن ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية تشتري محاصيل مزارعي التبغ والتنباك في الجنوب والشمال والبقاع من الأرباح التي تجنيها هذه الإدارة دون ان تكلف خزينة الدولة دولارا واحدا هذا عدا عن الارباح التي تدخل سنويا الى خزينة الدولة".
وختم البيان: "اننا نطالب وهاب وغيره التأكد من معلوماته قبل اطلاقها خاصة عندما تتضمن الإساءة للشرفاء وعلى رأسهم الأستاذ ناصيف سقلاوي".
وكان قد سأل رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهّاب في وقت سابق عبر تويتر، بعد إعلان "الريجي" تحويل 93 مليون دولار من أرباح عام 2022 إلى خزينة الدولة: "هل نستطيع أن نعرف لماذا لا يجرؤ لا صحافي ولا وسيلة إعلامية على الدخول إلى مغارة ناصيف سقلاوي؟".
بدورها، إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ردت على وهّاب مؤكّدةً أنّ "ما تناوله الوزير السابق وئام وهاب هو لأهداف معروفة و لا تعكس إلّا حقد مدّعيها على هذه الإدارة النّاجحة".
وأضافت: "كان من الأجدى به و من باب الحرص على المصلحة العامة الذي يُجاهر به ليلاً و نهاراً أن يثني على الجهد الجبار المقدّم من "الريجي" رئيساً و موظّفين و عمالاً و الذي أفضى إلى تحويل مئات ملايين الدولارات إلى الخزينة في الوقت الذي تتداعى فيه قطاعات الدولة واحداً تلو الآخر".
ولفتت إلى أنّ "أبواب الإدارة مشرّعة للجميع انطلاقاً من الشفافيّة و سلطة القانون التي تنتهجها".
وكانت إدارة "الريجي" قد أعلنت أنها حوّلت يوم الجمعة الواقع في الخامس من أيار الجاري إلى خزينة الدولة الدفعة الأخيرة من أرباحها عام 2022.