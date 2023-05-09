الخليل اجتمع مع وفد دولي متخصص بالسياسات الضريبية: للسير بالمشاريع الاصلاحية الملحة

أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل "أهمية انتظام عمل الإدارة العامة التي تعتبر الجهاز التنفيذي للدولة".

ورأى الخليل خلال اجتماع عقد في مكتبه في وزارة المالية ضم وفداً من المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي المتخصص بالسياسات الضريبية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ترأسه الاخصائية الاقليمية في الشؤون الضربية الدكتورة راشيل بيتش، أن "الواجب يقتضي من الجميع مسؤوليةً أعلى وتضافراً للجهود، كي يستعيد هذا الجهاز دوره وحيويته".

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وأشار الى "أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه العاملين في هذا القطاع، وان حركت الركود فيه، غير أنها لم تصل بعد الى الدور الذي يفترض أن يكون عليه"، مشدداً على "أهمية السير بعدد من المشاريع الاصلاحية الملحة".





وثمّن الخليل دور عدد من الهيئات الدولية "التي ورغم الظروف التي يمر بها لبنان، ما زالت مؤمنة بحاضر ومستقبل هذا البلد وتسعى الى مساعدته".





كما حضر الاجتماع مدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي الحاج شحادة الذي شدد على "أهمية خطوة الـ UNDP والتي تعتبر أساسية لاعادة انتظام العمل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة بشكل خاص، وللسير بالآليات التي تحد من التهرب الضريبي وتؤدي الى ردم الفجوة الضريبية عبر المساعدة التقنية التي يقدمها"، لافتاً الى أن "المشاورات سوف تفضي الى توقيع خطة مشاركة وطنية Country engagement بين البرنامج والوزارة".





واستقبل الخليل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وتسلم منه كتاباً يتضمن اقتراحات الاتحاد حول الاجراءات الضريبية المتعلقة بالعمال والموظفين والاجراء والمياومين، وسبل معالجتها حتى تأتي عادلة بحق الطبقة العاملة .





واستقبل سفير الارجنتين Maurico Alice في زيارة تعارف.