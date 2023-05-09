هذا ما بحثه فرنجيه مع زواره

استقبل رئيس تيار "المرده سليمان "فرنجيه في دارته في بنشعي، سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز بحضور الدكتور جون بطرس وجرى عرض شامل لآخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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واستقبل فرنجيه المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في حضور الدكتور جون بطرس.

وتم البحث خلال اللقاء في المستجدات والاوضاع الراهنة في البلاد لاسيما أزمة النزوج السوري.



كذلك التقى فرنجية سفير أوستراليا في لبنان أندرو بارنز، في حضور الدكتور بطرس وجرى عرض شامل لآخر التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.