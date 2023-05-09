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لبنان

عز الدين: لتعزيز عيادات طب الأسنان

Lebanon 24
09-05-2023 | 09:13
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دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة الدكتورة عناية عز الدين الى "ايلاء صحة الاسنان واللثة، الاهمية اللازمة ضمن استراتيجيات وزارة الصحة الوقائية والعلاجية".
 
 
ولفتت خلال زيارتها المعرض العلمي لـ"تجمع أطباء الاسنان في صور" الى "أهمية تعزيز عيادات طب الاسنان في مراكز الرعاية الصحية الاولية اضافة الى تكثيف  حملات التوعية حول صحة الاسنان".
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واعتبرت "ان هذا الامر مطلوب بشكل دائم، نظرا لعلاقة صحة الاسنان بالصحة العامة للانسان، الا ان اهميته تزداد في ظل الازمات وتراجع قدرة الناس على زيارة عيادات الاسنان بسبب الضيق الاقتصادي". 
 
وشددت عزالدين على "ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة اطباء الاسنان من اجل ايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها أطباء الاسنان في ظل الازمة الحالية". 
 
وكان "التجمع" افتتح المعرض في مدينة صور، على هامش اللقاء العلمي السنوي في صور بعنوان طب الأسنان: "علم، فن، جمال"، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، حيث كان في استقبالها رئيس " تجمع أطباء أسنان" - قضاء صور الدكتور رضا شرف الدين وأعضاء التجمع.
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