الدولار يرتفع عصر اليوم... ما هي تسعيرته؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 94300 و94600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 94200 و94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.