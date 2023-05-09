المرتضى عرض مع قنصل لبنان في موريتانيا اوضاع الجالية واستقبل سمير حمود



Advertisement

وحمل المرتضى القنصل تحياته الى ابناء الجالية والوزراء المعنيين في موريتانيا، ولاسيما وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات ومدير عام "الالكسو" الدكتور محمد ولد أعمر الذي أكد في الكثير من المناسبات اعتزازه بالعلاقات مع الجهات اللبنانية المعنية، وحرصه على اشراكها في كل فعاليات المنظمة العربية "الالكسو". استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية في قصر الصنائع، قنصل لبنان العام في موريتانيا حسين سلامي ترافقه المحامية ردينه شهاب التي سبق ان مثلت وزارة الثقافة في مؤتمر "ريادة وتمكين المرأة" الذي انعقد في موريتانيا في نهاية العام المنصرم، والمحامي زياد بيضون عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الوطنية لليونيسكو، وجرى التداول في الاوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجالية اللبنانية في موريتانيا.وحمل المرتضى القنصل تحياته الى ابناء الجالية والوزراء المعنيين في موريتانيا، ولاسيما وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات ومدير عام "الالكسو" الدكتور محمد ولد أعمر الذي أكد في الكثير من المناسبات اعتزازه بالعلاقات مع الجهات اللبنانية المعنية، وحرصه على اشراكها في كل فعاليات المنظمة العربية "الالكسو".

واستقبل المرتضى، الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، وتداولا شؤونا عامة.

كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة توعوية في المكتبة الوطنية تتناول الواقع النقدي الراهن واسبابه وسبل معالجته.

كذلك التقى وزير الثقافة وفدا من مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية برئاسة يوسف محمد بيضون وعضوية القاضي حسن الحاج، المحامي محمد عيسى، نزيه كركي ومحمد حمادة، وقد تم التداول في شؤون عامة.

كما وجه الوفد للوزير دعوة للحضور والمشاركة في الحفل الرسمي الذي سيقام لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية العاملية في 23 من الشهر المقبل في مقر الجمعية في رأس النبع الذي سيتخلله ازاحة الستار عن نصب لبطل الاستقلال رشيد بيك بيضون من اعمال المبدع رودي رحمة بطلب من وزير الثقافة.



وقد رحب الوزير المرتضى بالدعوة وأعرب عن موافقته بالحضور والمشاركة.