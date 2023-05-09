شيخ العقل التقى وزير البيئة ودان المجزرة الاسرائيلية في غزة

دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "المجزرة التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وأدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني المناضل، ومن بينهم نساء وأطفال"، مؤكدا "أهمية وحدة الموقف والنضال المشترك في وجه الإرهاب الإنساني والأمني والثقافي الذي يمثله الاحتلال".

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واستقبل الشيخ أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، برفقة وفد ضم: المستشار الدكتور حسن الدهيني، الدكتور ايمان نويهض، رفيق مكارم ورفعت نويهض من جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة.

وتم البحث في عدد من القضايا المتصلة بوزارة البيئة والمشاريع التطويرية، وعلى الأخص في ما يتعلق بأراضي الأوقاف وبعلاقة الدين بالبيئة.

كما استقبل الدكتور سامي الريشوني، العميد المتقاعد اسماعيل حمدان، العميد المتقاعد وائل ابو شقرا، ونادر فخر. (الوكالة الوطنية)