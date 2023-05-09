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لبنان

بو صعب عرض مع وفد من طلاب كلية الحقوق للاوضاع العامة

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:00
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 استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في المجلس النيابي قبل ظهر اليوم، وفدا من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني.
 
 
وناقش المجتمعون مجمل الاوضاع العامة التي تهم الطلاب، واوضاع الجامعة اللبنانية وما تعانيه في هذه الظروف الصعبة.
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وشدد بو صعب في هذا الاطار على "أهمية التعليم الرسمي وضرورة دعم الجامعة اللبنانية، خصوصا لجهة تطوير المناهج التعليمية لتصبح متماشية مع تطورات العصر".
 
كما تم البحث في مواضيع الساعة، حيث طرح الطلاب أسئلة عدة على بو صعب تمحورت حول الاستحقاق الرئاسي وملف ترسيم الحدود البحرية وعمل المجلس النيابي.

ثم جال بو صعب والطلاب في القاعة العامة للمجلس النيابي واطلعهم على آلية سير عمل الجلسات العامة.
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