نائبٌ "قواتي" يؤكد: "لا فيتو" على قائد الجيش

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وفي حديث تلفزيوني، رأى حبشي أن "التلاقي مع التيار الوطني الحر اليوم هو على رفض اسم يريده الثنائي الشيعي، أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولا اتفاق على الاستراتيجيّة أو أسباب الرفض"، وقال: "إن فرنجية مع محور الممانعة وحزب الله في كل المواقف، أكان في حرب اليمن أم في ما يتعلق بملفات أخرى".وأضاف: "قائد الجيش العماد جوزاف عون لم يعلن ترشيحه، فنحن قلنا ألّا فيتو عليه في حال رغب في ذلك، نتيجة عمله في المؤسسة العسكرية خلال السنتين الماضيتين وطريقة إدارته للمؤسسة والحفاظ على الأمن، رغم الأزمة".وختم: "لدينا مواصفات واضحة للرئيس، ونحن منفتحون على كل أفرقاء المعارضة. وطبعا، الرئيس المقبل لن يستطيع أن يحل كل الأزمات بعصا سحرية، إنما من الضروري أن يكون لديه الحد الأدنى من السيادة وعدم الانخراط في أي ملفات فساد".