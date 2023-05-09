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لبنان

نائبٌ "قواتي" يؤكد: "لا فيتو" على قائد الجيش

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:57
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شدد النائب أنطوان حبشي، على "ضرورة الاستعجال في انتخاب رئيس بالاتجاه الصحيح، إذ هناك ضغط كبير على المستوى الدوليّ بالملف الرئاسيّ"، مشيراً إلى أن "مواصفات الرئيس واضحة"، وقال: "نحن على تواصل مع كل أطياف المعارضة".
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وفي حديث تلفزيوني، رأى حبشي أن "التلاقي مع التيار الوطني الحر اليوم هو على رفض اسم يريده الثنائي الشيعي، أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولا اتفاق على الاستراتيجيّة أو أسباب الرفض"، وقال: "إن فرنجية مع محور الممانعة وحزب الله في كل المواقف، أكان في حرب اليمن أم في ما يتعلق بملفات أخرى".

وأضاف: "قائد الجيش العماد جوزاف عون لم يعلن ترشيحه، فنحن قلنا ألّا فيتو عليه في حال رغب في ذلك، نتيجة عمله في المؤسسة العسكرية خلال السنتين الماضيتين وطريقة إدارته للمؤسسة والحفاظ على الأمن، رغم الأزمة".

وختم: "لدينا مواصفات واضحة للرئيس، ونحن منفتحون على كل أفرقاء المعارضة. وطبعا، الرئيس المقبل لن يستطيع أن يحل كل الأزمات بعصا سحرية، إنما من الضروري أن يكون لديه الحد الأدنى من السيادة وعدم الانخراط في أي ملفات فساد".
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