عن الوضع في الجنوب.. ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

Advertisement

قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، رداً على سؤال عن الوضع في الجنوب وأنشطة "اليونيفيل"، إلى أن "ولاية اليونيفيل تشمل منع الأنشطة العدائية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب"، وقال: "إن جزءاً من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية".أضاف: "لدينا أنشطة لمنع إطلاق الصواريخ، إلى جانب القيام بدوريات في منطقة عملياتنا، وهذه أنشطة منتظمة".