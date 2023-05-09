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لبنان
هل من أزمة خبز؟ هذا الخبر يكشف الأمر
Lebanon 24
09-05-2023
|
11:46
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أكّد رئيس نقابة الأفران والمخابر العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنه لا صحة للكلام عن أن هناك أفراناً مقفلة تأخذ حصص طحين مدعوم، مؤكداً أن هناك خلية تواصل بين وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية ونقابة الأفران تأخذ أي شكوى وتتابعها لتحقيق الهدف المتفق عليه، وهو الحفاظ على الطحين المدعوم.
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ولفت سرور إلى أنّ سعر ربطة الخبز هو 36 ألف ليرة بوزن 800 غرام، وقال: "مازال سعر ربطة الخبز لا يساوي سعرها عبوة ماء أو علبة علكة، وهي متوفرة في السوبرماركت وصالات العرض. مع هذا، فإننا لن نشهد أزمة خبز بسبب أموال قرض البنك الدولي التي أمنت الدعم لأكثر من 10 أشهر مضبوطة بقرار حازم من وزارة الإقتصاد إلى جانب إجراءات من الأجهزة الأمنية وجهاز معلومات من نقابة الأفران".
وختم سرور بالقول: "أيُّ فرن تثبت مخالفته لمقررات وزارة الإقتصاد في ما خص وزن ربطة الخبز وسعرها أو استخدام الطحين المدعوم لغير الخبز الأبيض المدعوم، فإنَّ نقابة الأفران ترفع الغطاء عنه وتدعو الوزارة إلى شطب حصته من الجدول الذي يصدر عنها، ولكن في نفس الوقت ترفض النقابة الاتهامات العشوائية التي تسيء إلى قطاع المخابز والافران وتحتفظ لنفسها بالرد عبر القضاء إذا اقتضت الضرورة".
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