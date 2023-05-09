أمرٌ إيجابي يطرأ في "النافعة".. إليكم ما حصل داخلها

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ حلحلة طرأت على صعيد تسليم "لوحات السيارات" للآليات التي جرى تسجيلها مؤخراً عقب إعادة فتح النافعة قبل أسابيع قليلة.

ولفتت المعلومات إلى أنّ دوائر هيئة إدارة السير استأنفت تسليم أصحاب السيارات إيصالات اللوحات من أجل شرائها من السّوق كالمُعتاد، علماً أن سعر اللوحة سيكون بالدولار الأميركي ويتراوح بين 10 و25 دولاراً.

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أمّا في ما خصّ عدم توافر "دفاتر السيارات" في النافعة، فتقول المعلومات إن العمل جارٍ على حلحلة هذا الأمر في وقتٍ قريب، ومن الممكن أن تبدأ "البطاقات الممغنطة" بالصدور قريباً جداً في كافة دوائر النافعة.