بيانٌ من مصرف لبنان.. هذا ما أعلنه عن "صيرفة"

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ لهذا اليوم 147 مليون دولار أميركي بمعدّل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصّة.

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