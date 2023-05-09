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لبنان
ماذا قال مصدرٌ في "الوطني الحر" عن التواصل مع "القوّات"؟
Lebanon 24
09-05-2023
|
13:06
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قالَ مصدر في "التيار الوطني الحر" لقناة الـ"MTV" أن "التيار مقتنعٌ بألا خرق لجدار الازمة من دون توافق بين الكتل المسيحية الكبرى".
وأشار المصدر إلى أن هناك نية موجودة للتنسيق على مستوى القيادات مع القوات اللبنانية، إلا أنه لا تجاوب حتى الآن.
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