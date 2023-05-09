الجيش يستنفر عند الحدود الجنوبيّة.. ودوريات بالتنسيق مع "اليونيفيل"

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ الجيش رفع جهوزيّة وحداته العسكرية، مساء اليوم الثلاثاء، على طول الحدود مع فلسطين المحتلّة.

ووفقاً للمعلومات، فقد سيّر الجيش أيضاً دوريات مع قوات "اليونيفيل"، كما أقيمت نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة عند أكثر من نقطة.

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وتزامن هذا الأمر مع تحرّك لمروحيّات تابعة للعدو عند الحدود الجنوبية بين بركة ريشا ويارين ومروحين.

وفي وقتٍ سابق، قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، رداً على سؤال عن الوضع في الجنوب وأنشطة "اليونيفيل"، إلى أن "ولاية اليونيفيل تشمل منع الأنشطة العدائية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب"، وقال: "إن جزءاً من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

أضاف: "لدينا أنشطة لمنع إطلاق الصواريخ، إلى جانب القيام بدوريات في منطقة عملياتنا، وهذه أنشطة منتظمة".