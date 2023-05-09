إشكال كادَ يسلبه حياته.. طعناتٌ تطالُ شخصاً في طرابلس!

أصيبَ المدعو "م.ب." بجروحٍ إثر تعرّضه لطعنات في أنحاء جسده أثناء خلافٍ فردي بينه وبين عددٍ من الشبان في منطقة "زيتون أبي سمراء" بمدينة طرابلس.

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