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لبنان

إشكال كادَ يسلبه حياته.. طعناتٌ تطالُ شخصاً في طرابلس!

Lebanon 24
09-05-2023 | 14:51
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أصيبَ المدعو "م.ب." بجروحٍ إثر تعرّضه لطعنات في أنحاء جسده أثناء خلافٍ فردي بينه وبين عددٍ من الشبان في منطقة "زيتون أبي سمراء" بمدينة طرابلس.
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ حالة المُصاب "حرجة"، وقد باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها بالحادث. 
 
 
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