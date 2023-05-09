داخل مستعمرة إسرائيلية مُحاذية للبنان.. شاهدوا ماذا حصل مساءً!

عمدت سلطات الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق نداءاتٍ عبر مكبّرات الصوت لسكان مستعمرة المطلة المحاذية للحدود مع لبنان، طالبة منهم عبرها التواجد قرب الآماكن الآمنة.

في مستعمرة "المطلة" الحدودية مع #لبنان دعوات عبر مكبرات الصوت لسكان المستعمرة بالتواجد قرب الآماكن الآمنة . pic.twitter.com/qKxcIowQ4J — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 9, 2023 Advertisement

وتزامناً مع ذلك، رفع الجيش اللبناني جهوزية وحداته العسكرية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك عقب التطورات التي شهدها قطاع غزة اليوم إثر غارات إسرائيلية استهدفته صباحاً.

ووفقاً للمعلومات، فقد سيّر الجيش أيضاً دوريات مع قوات "اليونيفيل"، كما أقيمت نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة عند أكثر من نقطة.

وتزامن هذا الأمر مع تحرّك لمروحيّات تابعة للعدو عند الحدود الجنوبية بين بركة ريشا ويارين ومروحين.

وفي وقتٍ سابق، قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، رداً على سؤال عن الوضع في الجنوب وأنشطة "اليونيفيل"، إلى أن "ولاية اليونيفيل تشمل منع الأنشطة العدائية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب"، وقال: "إن جزءاً من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية".

أضاف: "لدينا أنشطة لمنع إطلاق الصواريخ، إلى جانب القيام بدوريات في منطقة عملياتنا، وهذه أنشطة منتظمة".