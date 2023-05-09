أمرٌ مهم من مصرف لبنان عن "الدولارات".. ما الذي كُشِف مؤخراً؟

كشفت بيانات جديدة من مصرف لبنان أنّ حركة الودائع بالعملات الأجنبية شهدت ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة من شهر نيسان الماضي.



Advertisement ووفقاً للأرقام الصادرة يوم 27 نيسان، فإنَّ حركة الودائع ازدادت 33 مليون دولار مقارنة بأرقام 20 نيسان التي أظهرت أنّ الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت بقيمة 83 مليون دولار. ووفقاً للأرقام الصادرة يوم 27 نيسان، فإنَّ حركة الودائع ازدادت 33 مليون دولار مقارنة بأرقام 20 نيسان التي أظهرت أنّ الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت بقيمة 83 مليون دولار.



وفي السياق، قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي لـ"لبنان24" إنّ حركة الودائع بالعملات الأجنبية تعني الأموال التي تنخرط ضمن القطاع المالي، سواء تلك التي يتم إيداعها ضمن المصارف أو تلك التي تخرجُ منها.



وأوضحت أنّ قياس مدى إيجابية حركة الودائع او سلبيتها لا يمكن قياسها بشكلٍ أسبوعي، بل يجب النظر إليها على المدى الطويل لمعرفة ما إذا كان هناك تصاعدٌ في نسبة تلك الودائع أم لا.