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لبنان
تواصل بين "التغييريين" و"التيار"
Lebanon 24
09-05-2023
|
22:13
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جاء في افتتاحية" الديار": برزت أجواء تفاؤلية نوعاً ما على الخط المعارض، بعد المعلومات عن تواصل جرى بين نواب من «التغييريين» و«التيار الوطني الحر»، حيث طرحت أسماء رئاسية، وسوف تغربل والايام المقبلة كفيلة بالوصول الى تقارب، وفق ما يقول نائب تغييري، مع دعوته الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والخطرة.
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وفي السياق أشارت مصادر النواب التغييريين خلال اتصال مع « الديار» الى انّ المحاولات لرأب الصدع قائمة، حتى مع الاطراف البعيدة عن سياستنا، لكن بعضنا يحاول تقريب المسافات الرئاسية الشاسعة، بهدف إيجاد حل للملف المستعصي، والمطلوب المحاولة علنّا نصل الى الاتفاق على إسم مرشح مقبول من اغلبية الافرقاء، وإلا سيبقى الملف يراوح مكانه، وذكّرت المصادر المذكورة بأنّ النائب غسان سكاف وخلال جولته قبل ايام لطرح مبادرته الرئاسية، إلتقى عدداً من القيادات من ضمنها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
اما مصادر «التيار» فلفتت بدورها لـ«الديار» الى انهم منفتحون على كل الاطراف، والنائب باسيل كان اول مَن طرح الحوار، ودعا الى إعتماده لانه السبيل الوحيد للحل، وابدى إستعداده تحديداً من بكركي لمحاورة الخصوم السياسيين، فأتى الرد سلبياً، لكننا لا نقفل الباب امام اي فريق، يقوم بأي تحرّك لإنهاء الفراغ. واشارت الى انّ الاتصالات قائمة على الرغم من إعلان رئيس « التيار» بأنه يتجه نحو خيار ثالث، لكن هذا لا يحول دون سماعنا طروحات الاخرين.
وعن وجود تواصل بينهم و«القوات اللبنانية»، اشارت مصادر «التيار» الى انّ المحادثات لغاية اليوم تقتصر على التلاقي مع نواب «القوات» في المجلس النيابي والامور تسير بشكل جيد.
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