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لبنان

بين "التيار والقوات والمردة والكتائب"...ماذا يجري في الاغتراب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2023 | 01:15
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انتشرت في الاونة الأخيرة أخبار عن لقاء جمع حزب "القوات اللبنانية ب "تيار المرده" في سيدني_أستراليا بحضور النائب القواتي جورج عقيص، وترددت معلومات انه جاء  من باب المجاملات بين الطرفين.
في هذا الاطار، تحدث مصدر حزبي اغترابي ل "لبنان 24" مشيرا الى ان "اللقاء أتى على هامش زيارة عقيص لاستراليا ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، للمشاركة في الاحتفال السنوي لحزب "القوات اللبنانية" في سيدني.
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أضاف"ان اللقاء الذي عقد في مركز القوات اللبنانية كان ايجابيا، صريحا وبعيدا كل البعد عن منطق المجاملات"، مشيرا الى"ان اللقاء والتواصل امر طبيعي في لبنان والاغتراب، فعلى سبيل المثال، سجل لقاء في الفترة الأخيرة بين مكتب تيار المرده في أستراليا والنائب  العوني أسعد درغام في منزل القنصل العام شربل معكرون، وعلى الرغم من ان هذا اللقاء لم يأخذ بعدا رسميا الا انه بدوره انتج شيئا من الإيجابية، والانفتاح والحوار ".
 ويضيف المصدر عينه " في الأمس نظم حزب الكتائب اللبنانية حفلا لتكريم عدد من مسؤوليه في استراليا، فشكل الحفل بدوره محطة للقاء أكثر من جهة سياسية مسيحية".
ويختم المرجع معتبرا ان "اللقاءات السياسية الرسمية وغير الرسمية في أستراليا لا تأخذ طابعا مسيحيا وحسب، انما تتخطاه فتصبح وطنية بامتياز.
وفي هذا المجال، كانت لافتة مشاركة "تيار المردة" في لقاء مع النائب إيهاب مطر خلال زيارته لسيدني".

لبنان

خاص

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