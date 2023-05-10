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لبنان

حزب الله أنهى "هذا الملف"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2023 | 01:45
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في اطار السعي لتحسين واقع رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية داخل المجلس النيابي، بدأ حزب الله قبل مدة تواصلا واسعا مع كل نواب وافرقاء "قوى الثامن من اذار" لضمان دعمهم غير المشروط لفرنجية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب انهى هذا الملف بشكل كامل، وبات جميع نواب "الثامن من آذار "الى جانب فرنجية، حتى الذين كانت لديهم مشكلات شخصية معه".
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وتقول المصادر "إن حزب الله يريد ان يكون لديه بلوك نيابي ثابت في المعركة الرئاسية في ظل الخلاف الكبير الذي يسيطر على علاقته مع "التيار الوطني الحر".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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