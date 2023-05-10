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لبنان

غزة بعيون لبنانية: هل يتكرر المشهد جنوبا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-05-2023 | 02:15
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رجحت مصادر مطلعة أن يتكرر مشهد اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، ولو بأطر واساليب مختلفة في حال ذهبت الامور نحو التصعيد بين اسرائيل وقطاع عزة.
وبحسب مصادر مطلعة "فإن اشغال تل ابيب من عدة ساحات بات امرا محسوما، لذلك فإن ما حصل في غزة والرد المتوقع عليه، سيذكر بما حصل خلال شهر رمضان من عملية اطلاق صواريخ من اكثر من ساحة".
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وتقول المصادر "إن موقف حزب الله الذي صدر في بيانه الرسمي كان لافتا، اذ دعم اي خيار ستتخذه حركة الجهاد الاسلامي للرد على عمليات الاغتيال التي حصلت، مع ما يعنيه ذلك من فتح ابواب تحريك جبهة لبنان وإن بشكل محدود".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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