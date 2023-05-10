ليس من مصرف لبنان.. جهة ستُصدر بياناً عن "صيرفة"!

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علم أنَّ جهة مالية دولية بارزة قد تُصدر بياناً قريباً بشأن لبنان، تنتقدُ فيه عمل منصة "صيرفة" التي يديرها المصرف المركزي.ووفقاً للمعلومات، فإنّ هذا البيان سيكون بارزاً وسيطرحُ تساؤلات بشأن المنصّة وكيفية إدارتها وآلية عملها خصوصاً أنّ المعلومات بشأنها ضئيلة وغير متوافرة للعلن، وفق ما يقول المصدر.