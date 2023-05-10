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لبنان
مطالبة بتحديد سعر موحّد لصهاريج المياه
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
10-05-2023
|
03:15
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يتجه عدد من رؤساء البلديات وخاصةً في ساحل المتن ووسطه وقضاء بعبدا الى رفع كتب لوزارة الطاقة والمياه من أجل تدخلها لتحديد سعر ليترات مياه الآبار التي تباع للمنازل عبر الصهاريج، على غرار تسعيرة كهرباء المولدات، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة الى البلديات عن عملية "تشبيق" بالأسعار وسرقة منظمة للمواطنين وإستغلال إنقطاع المياه لفرض أسعار مرتفعة على المستهلك الذي سيكون ضحية إنقطاع المياه هذا الصيف.
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المصدر: لبنان 24
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