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لبنان

قصاص غريب... أهالي "العيرونية" يلقون القبض على لص ويحلقون شعر رأسه

Lebanon 24
10-05-2023 | 01:55
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تمكن اهالي مشروع "نشابة" في منطقة العيرونية_قضاء زغرتا، فجر اليوم من القاء القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود اثناء محاولته القيام بأعمال السرقة.
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، قام الاهالي بتوبيخ السارق وحلق شعر رأسه، كما اقدموا على تسليمه الى الجهات الامنية المختصة.
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