قصاص غريب... أهالي "العيرونية" يلقون القبض على لص ويحلقون شعر رأسه

تمكن اهالي مشروع "نشابة" في منطقة العيرونية_قضاء زغرتا، فجر اليوم من القاء القبض على احد الاشخاص بالجرم المشهود اثناء محاولته القيام بأعمال السرقة.



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‎ ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، قام الاهالي بتوبيخ السارق وحلق شعر رأسه، كما اقدموا على تسليمه الى الجهات الامنية المختصة.