بعد قيامه باعمال السرقة وتعاطي المخدرات... هكذا تم توقيفه

أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد اقدام المدعو "مهدي خضر سلامة" على سرقة بطاريات من عدة مناطق في بيروت وعلى تعاطي المخدرات، قام عناصر من مديرية النبطية الإقليمية-مكتب بنت جبيل، بتوقيفه في بلدة دير انطار.

Advertisement