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لبنان

بعد قيامه باعمال السرقة وتعاطي المخدرات... هكذا تم توقيفه

Lebanon 24
10-05-2023 | 02:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه بعد اقدام المدعو "مهدي خضر سلامة" على سرقة بطاريات من عدة مناطق في بيروت وعلى تعاطي المخدرات، قام عناصر من مديرية النبطية الإقليمية-مكتب بنت جبيل، بتوقيفه في بلدة دير انطار.
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