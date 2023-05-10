Advertisement

لبنان

في طرابلس... ازالة عدد من التعديات (صور)

Lebanon 24
10-05-2023 | 03:49
A-
A+
Doc-P-1065176-638193132206887207.jpg
Doc-P-1065176-638193132206887207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستكمل شرطة بلدية طرابلس ازالة المخالفات والتعديات في شوارع المدينة ، حيث يعمل عناصرها على ازالة عدد من التعديات والسيارات المهملة المركونه على جانب الطريق عند بولفار طرابلس بالقرب من مبنى السرايا.
Advertisement

وبحسب ما افادت المصادر ان تم ازالة بسطة قهوة بالقرب من مبنى سرايا طرابلس عائدة للمدعو "ر.ش" الذي اقدم منذ ايام على اطلاق النار بإتجاه ابنته.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:26 | 2023-05-10
04:00 | 2023-05-10
03:30 | 2023-05-10
05:45 | 2023-05-10
05:40 | 2023-05-10
05:20 | 2023-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website