في طرابلس... ازالة عدد من التعديات (صور)

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تستكمل شرطة بلدية طرابلس ازالة المخالفات والتعديات في شوارع المدينة ، حيث يعمل عناصرها على ازالة عدد من التعديات والسيارات المهملة المركونه على جانب الطريق عند بولفار طرابلس بالقرب من مبنى السرايا.وبحسب ما افادت المصادر ان تم ازالة بسطة قهوة بالقرب من مبنى سرايا طرابلس عائدة للمدعو "ر.ش" الذي اقدم منذ ايام على اطلاق النار بإتجاه ابنته.