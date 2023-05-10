دريان في خطاب مباشر مع الجالية الاسلامية في اوستراليا: كونوا نجوما حيثما انتم

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دعت جمعية" ابناء المنية وضواحيها الخيرية "في مدينة سيدني الى لقاء جمع فاعليات الجالية اللبنانية والعربية والإسلامية تكريما للشيخ الزائر عضو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى في لبنان الشيخ فايز سيف.حضر المناسبة الوزير في حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الدكتور جهاد ديب، قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون، ممثل القنصلية التركية في سيدني بلال أكسوي، عضو المجلس التشريعي السابق في ولاية نيوساوث ويليز شوكت مسلماني، نائب رئيس بلدية كانتربري بانكستاون بلال ديب وعدد من اعضاء البلديات.وشارك في اللقاء ممثل دار الفتوى اللبنانية في اوستراليا الشيخ مالك زيدان، إمام مسجد لاكمبا سدني الشيخ يحي صافي، ممثل دار الفتوى في غرب سيدني الشيخ خالد طالب، الشيخ الدكتور شبير أحمد شيخ المجتمع الإسلامي في شبه القارّة الهنديّة، الشيخ الدكتور فداء المجذوب، الشيخ الدكتور حسن السّطوحي، رئيس دار البيان الشيخ طارق البقاعي، إمام مسجد الرّحمة الشيخ عزام مستو، إمام مسجد كلايد الشيخ أبو مالك الصّباغ، وعدد من اصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المراكز الإسلاميّة .كمت شارك في المناسبة ممثلون عن" تيار المستقبل "ومنسق تيار "المردة "سركيس كرم و ممثلون عن جمعيات ومجالس الجالية شملت "اتحاد المجالس الاسلامية "في اوستراليا." الجمعية الاسلامية اللبنانية"، جمعية "ابناء الضنية الخيرية" ،بيت الزكاة الاسلامي، "المجلس الاسلامي نيو ساوث"، جمعية "الوحدة العربية الاسلامية"، جمعية "الرحمة الإسلامية،" جمعيّة "شباب غرانفل"، جمعية "طرابلس والميناء الخيرية"، جمعية" بحنين" ،جمعية "بخعون الخيرية،" جمعية" ابناء عكار"، جمعية" أبناء الميناء"، "مراح السراج"، نادي" اوبرن الرياضي"، كليّة الرّسالة، إذاعة "الصوت الإسلامي" ،المدرسة العربيّ، مدير مكتب الوكالة الوطنية للاعلام الزميل سايد مخايل واعلاميون وحشد من ابناء الجالية.وكان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان كلمة عبر الهاتف، قال فيها: "انقضى شهر رمضان بنفحاته الايمانية وبركاته وروحانياته ولكن اثره سيبقى حاضرا في نفوسنا وعقولنا على مدار العام ان شاء الله. اهنئكم جميعًا وأسأله تعالى ان يمن عليكم بالتوفيق والامان انه سميع مجيب".اضاف :"اخواني، انتم في رباط اسلامي كبير. انكم تمثلون الاسلام وسماحته حيث انتم موجودون. لذلك أتمنى عليكم جميعًا ان تكونوا يدا واحدة ورؤية واحدة وهدف واحد وان تضعوا نصب اعينكم قول الله تعالى كما جاء في كتابه العزيز، "وتعاونوا على البر والتقوى". وربنا سبحانه وتعالى، دائما نحن ملتجئين اليه في حياتنا وفي نهجنا وكل شؤوننا"٠وختم: "اتمنى عليكم ان تتعاونوا على البر والتقوى، واتمنى عليكم كما امر القرآن الكريم، "وأمرهم شورى بينهم". لا مجال ابدا للاختلاف بيننا. هناك تشاور وهناك عرض ومراجعة لأحكام آيات القرآن الكريم وسنة رسوله الامين. أنتم الآن تمثلون الاسلام ومنهجه وسماحته. ارجوكم كونوا نجومًا حيثما أنتم. اجعلوا الناس يتفاخرون بعملكم وبأسلوب حياتكم. لذلك، ليس اي من توجيه اليكم الا ان تتعاونوا فيما بينكم واتركوا كل الخلافات جانبا وتحكموا شرع الله سبحانه وتعالى"٠