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لبنان

بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-05-2023 | 04:51
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني انه أصبح بإمكان الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظام الإقامة في لبنان تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية والمغادرة دون صدور بلاغات منع دخول بحقهم – في حال عودتهم – شرط قيامهم بدفع كامل الرسوم المتوجبة عليهم.
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وأوضحت المديرية في بيان انه لا يستفيد من موضوع البند أعلاه السوريون المسجلون كنازحين وحاملوا الإقامات بصفة نازح، مشيرة إلى انه يعمل بهذا القرار لغاية 15/6/2023 ضمناً.

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