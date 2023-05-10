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لبنان
"الاتصالات" تدعو موزعي خدمات الانترنت من دون ترخيص الى تقديم تصاريح.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
10-05-2023
|
04:58
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اعلنت وزارة الاتصالات في بيان انه، انفاذاً للمرسوم رقم 9458 تاريخ 24/06/2022، تدعو وزارة الاتصالات الاشخاص والشركات التي انشأت شبكات سلكية و/او لاسلكية لتوزيع خدمات الانترنت ونقل المعلومات من دون ترخيص معطى من وزارة الاتصالات حصراً الى تقديم تصاريح عن الشبكات المخالفة خلال مهلة اسبوعين من تاريخه لتسوية اوضاعهم ضمن الاطر القانونية المعمول بها لتمكينهم من التعاقد مع وزارة الاتصالات لصيانة تلك الشبكات من قبل اصحابها وتأمين استمرارية تقديم الخدمات لمشتركيهم لحين البت بمصيرها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المتخلّفين عن التصريح عن شبكاتهم غير الشرعية .
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ودعت الوزارة المعنيين للحضور وتقديم التصاريح المطلوبة لدى وزارة الاتصالات/ المديرية العامة للاستثمار والصيانة – شارع المصارف – الطابق الاول – مكتب ISP/DSP خلال اوقات الدوام الرسمي".
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